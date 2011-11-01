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市场报道 | 2011年 11月 2日 星期三 02:44 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收高,受助于昨日和今日早盘大跌後的逢低买盘

路透芝加哥11月1日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收涨,但成交清淡,受助于在周一劲挫2.5%和周二盘初急跌後出现的部分逢低买盘.

美元强势成为本周拖累商品市场的因素之一.

尽管收涨,CBOT小麦期货仍呈现技术性疲弱,收在30日移动均线之下.

CBOT成交量接近81,000口,高于30日均值,但低于250日均值.

埃及国家商品供应总局(GASC)购买18万吨俄罗斯和乌克兰小麦.

美国大平原硬红冬麦种植区局部出现部分阵雨和降雪.估计有10%的硬红冬麦仍因干燥天气受压.

12月小麦期货WZ1收高1-3/4美分,报每蒲式耳6.30美元.(完)

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--编译 母红;审校 李军

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