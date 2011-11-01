〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收高,受助于昨日和今日早盘大跌後的逢低买盘

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥11月1日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收涨,但成交清淡,受助于在周一劲挫2.5%和周二盘初急跌後出现的部分逢低买盘.
美元强势成为本周拖累商品市场的因素之一.
尽管收涨,CBOT小麦期货仍呈现技术性疲弱,收在30日移动均线之下.
CBOT成交量接近81,000口,高于30日均值,但低于250日均值.
埃及国家商品供应总局(GASC)购买18万吨俄罗斯和乌克兰小麦.
美国大平原硬红冬麦种植区局部出现部分阵雨和降雪.估计有10%的硬红冬麦仍因干燥天气受压.
12月小麦期货WZ1收高1-3/4美分,报每蒲式耳6.30美元.(完)
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--编译 母红;审校 李军
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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