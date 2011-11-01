〔纽约期市〕可可和糖价下跌,受希腊全民公投消息打压

路透纽约/伦敦11月1日电---美国可可期货周二下挫3.6%,为两个月最大单日跌幅,此前希腊对其救助计划举行全民公投的意外决定令欧元区危机面临加剧的威胁.

期糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌,伦敦罗布斯塔咖啡期货上涨.

"似乎欧债危机每次出现转折都存在不确定性,对欧元区灾难性瓦解的忧虑增深,现在希腊可能退出欧元区或将导致意大利会成为下一个退出的国家,"Sucden Financial的Thomas Kujawa说.

交易员说,美元大涨打压以美元计价的商品,引发持有其他货币的投资者沽售商品.

美国可可期货是跌幅最大的软商品,因12月期权周五到期前的期权交易,这些因素增加市场的压力.数周来来未平仓合约一直持于纪录高位,洲际交易所(ICE)数据显示,上周未平仓合约接近134,900口.

洲际交易所(ICE)-12月可可期货CCc1大跌96美元,或3.6%,收报每吨2,600美元,录得9月6日来最大单日跌幅.

伦敦12月可可期货LCCH2收挫44英镑,或2.6%,报每吨1,654英镑,为次月合约自2009年7月来最低结算价.

ICE-3月原糖期货SBc1跌0.43美分,或1.7%,报每磅25.34美分,伦敦12月白糖合约LSUc1跌9.20美元,或1.3%,报每吨680.40美元.

ICE指标12月阿拉比卡咖啡期货KCc1收跌3.30美分,或1.5%,报每磅2.2365美元.伦敦1月罗布斯塔咖啡期货LRCc2收高56美元,或3.1%,收报每吨1,878美元.(完)