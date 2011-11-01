〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货因美元走强而收低,但尾盘扳回部分跌幅

路透芝加哥11月1日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收低,因受美元走强、股市下跌及油价下挫影响,但尾盘时出现逢低买盘,使市场扳回部分跌幅.

豆粕及豆油期货亦下跌.

希腊意外宣布将就救助方案举行全民公投,令全球市场震惊.

MF Global Holdings Ltd. MF.N申请破产令市场交投震荡.其交易所监管机构CME Group Inc (CME.O)表示,MF Global未能将客户账户同公司资金分隔开.

中国官方公布的采购经理人指数(PMI)显示中国10月制造业活动为2009年2月来最缓慢,提醒投资人全球第二大经济体在全球经济不振的背景下面临的风险.

一农业气象学家周二表示,本周美国中西部东部地区收割天气改善,西部地区收割则将因天气更为潮湿而放缓.

美国农业部(USDA)周一稍晚表示,美国大豆作物的收割率为87%,一周前为80%,五年均值为79%.

11月合约低于所有主要移动均线,九日相对强弱指标(RSI)为37.

CBOT-11月大豆期货SX1收低15-1/4美分,报每蒲式耳11.92-1/4美元.

CBOT-12月豆油合约BOc1下跌0.37美分,报每磅50.80美分.CBOT-12月豆粕合约SMc1下挫5.4美元,收报每短吨310.7美元.

今日CBOT大豆预估成交量为166,589口,豆油为85,172口,豆粕为50,663口.

以下为CBOT农产品期货在1858GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 654.25 7.25 1.1% 4.0%

CBOT大豆Sc1 1192.25 -15.25 -1.3% -14.5%

CBOT豆粕SMc1 310.70 -5.40 -1.7% -16.1%

CBOT豆油BOc1 50.80 -0.37 -0.7% -12.0%

CBOT小麦Wc1 630.00 1.75 0.3% -20.7%

CBOT稻米RRc1 1654.00 -10.00 -0.6% 18.2%

EU小麦BL2X1 188.00 1.00 0.5% -25.5%

NYMEX原油期货CLc1 91.60 -1.59 -1.7% 0.2%

道琼工业指数.DJI 11,724 -231 -1.9% 1.3%

现货金XAU= 1716.80 2.85 0.2% 20.9%

欧元/美元EUR= 1.3707 -0.0149 -1.1% 2.7%

美元指数.DXY 77.2580 1.1060 1.4% -2.2%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1912 -53 -2.7% 7.8%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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