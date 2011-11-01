〔美国债市〕机构债较可比公债利差因避险交易扩阔,吸引买家入市

IFR纽约11月1日电---美国机构债较可比公债利差周二扩阔1-3个基点,受累于希腊总理帕潘德里欧意外宣布在1月对不到一周前达成协议的欧盟/国际货币基金组织(IMF)救助计划进行全民公投的消息引发避险交易.

一旦公投否决救助计划将导致希腊出现无序违约,并导致欧元区危机扩散,进而导致出现全球性衰退的风险.

欧元区官员立即召集会议警告希腊别无选择,必须执行救助计划,因公投将可能导致该国退出欧元区.但希腊消息造成的影响已无法挽回,股市未能反弹,因消息重燃主权债忧虑.

不过,机构债利差扩阔吸引买家,尤其是因政府发起企业(GSE)仍和公债一样同属避险类资产.长线和短线资金推高七年以上年期的不可回赎机构债,因尽管绝对收益率回落,但相对于可比公债,部分此类机构债仍看似便宜.央行主要购买三年以下年期的机构债.

但结构性机构债也吸引投资者.包括10年期两年不可回赎,和五年期两年不可回赎在内的较长期可回赎机构债今日受到青睐,因相对于可比不可回赎机构债,收益率的差距仍具有吸引力.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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