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市场报道 | 2011年 11月 2日 星期三 04:13 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数劲挫2.48%,Nasdaq指数大跌2.89%

路透纽约11月1日电---美国股市周二大幅收跌,希腊总理帕潘德里欧意外决定对欧洲救助计划进行全民公投令投资者措手不及,市场质疑近期股市涨势能否持续.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI急跌297.05点,或2.48%,报11,657.96点;标准普尔500指数.SPX劲挫35.02点,或2.79%,至1,218.28点.Nasdaq指数.IXIC大跌77.45点,或2.89%,报2,606.96点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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