〔纽约期市〕ICE期棉收低,受累于希腊公投和MF Global的消息

路透纽约11月1日电---期棉周二收低,因欧元区债务危机重现和经纪商MF Global的消息引发投资者平仓.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1收低2.75美分,或近2.7%,报每磅0.9954美元,盘中交投区间介于0.9877-1.0275美元.

汤森路透初步数据显示,周二成交量超过31,700口,有望录得6月10以来最高,为30日均值的两倍还多.

希腊总理帕潘德里欧周一令人意外地呼吁就欧盟对希腊的纾困协议举行全民公投,这样一来,如果对政府严厉撙节举措不满的公众否决此项协议,希腊就可能需要进行提前大选.[ID:nCN1188086]

有消息称,申请破产保护的MF Global承认挪用了客户的资金,打压商品市场.

"MF Global平仓令市场承压.欧洲宏观经济形势引发卖盘."独立棉花分析师Mike Stevens表示.

洲际交易所(ICE)数据显示,截至10月31日,棉花市场未平仓合约为163,505口,为4月20日以来最高.周一期棉成交量为25,331口,低于上一日的26,389口.(完)