〔金属期市〕期铜扩大跌幅劲挫逾3%,受全球增长担忧拖累

* 希腊举行公投的决定打压风险资产

* 基本金属下跌,因10月全球PMI成长放缓

* Grasberg矿山罢工限制期铜跌幅

* 市场关注:周三美联储公布政策会议声明

路透纽约/伦敦11月1日电---期铜周二连续第二天下跌,因援助希腊并防止主权债务危机扩散的协议遭遇新的阻碍,而中国采购经理人指数(PMI)下降打压需求前景.

金属首当其冲地受到避险情绪进一步升温影响,三个月期铝CMAL3、三个月期锌CMZNI3、三个月期镍CMNI3和三个月期铅CMPB3下挫逾4%,因投资者买入美元等避险资产,此前希腊意外决定就欧元区救助协议进行全民公投.

一些金属消费国公布的PMI数据疲软,以及期货经纪商MF Global HoldingsMF.N申请破产保护,都打压市场人气.

希腊总理帕潘德里欧周一令人意外地呼吁就欧盟对希腊的纾困协议举行全民公投,这样一来,如果对政府严厉撙节举措不满的公众否决此项协议,希腊就可能需要进行提前大选.[ID:nCN1188086]

"即使希腊问题得到解决,全民公投通过,欧洲更为广泛的问题仍未得到解决,比如葡萄牙、爱尔兰和西班牙等国将破产的问题."Sarhan Capital首席执行官Adam Sarhan表示.

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜CMCU3大跌270美元,或3.4%,收报每吨7,730美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)指标12月期铜HGZ1急跌12.95美分,或近3.6%,报每磅3.5025美元,盘中交易区间为3.4620-3.6570美元.

根据汤森路透初步数据,纽约市场成交量高于58,000口,较30日均值低约10%.

中国宏观经济先行指标--10月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI结束连续两月上升态势回落,逊于多数分析师预期,反映出四季度经济增速仍有继续下调的可能.[ID:nCN1188606]

汇丰称,台湾10月制造业PMI续降至43.7,是33个月以来最低.[ID:nCT0414248]

英国MARKIT/CIPS制造业采购经理人指数(PMI)10月大跌至47.4,为2009年6月以来最低,9月指数下修至50.8.[ID:nCN1189170]

美国供应管理协会(ISM)周二公布,10月制造业指数为50.8,预估为52.0.[ID:nEAPA10DL1]

"对(铜)而言,美国建筑PMI并非那麽糟...新订单很不错,这意味着疲软的数据中存在亮点."VTB Capital分析师Andrey Kryuchenkov指出.

"金属市场承压,主要受欧元区影响,MF Global增加了不确定性.其客户考虑如何平仓."一LME场内经纪商称.

Freeport-McMoRan Copper & Gold(FCX.N)周二称,印尼Grasberg矿山罢工导致生产加工速度不足以满足第四季销售目标,限制期铜跌幅.

LME铜库存连续第九天下降,减少4,625吨至424,750吨,为3月初以来最低,10月库存下降逾10%.MCU-STOCKS

以下为1904GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 350.75 -12.45 -3.43 444.70 -21.13

LME期铝 2111.00 -109.00 -4.91 2470.00 -14.53

LME期铜 7730.00 -270.00 -3.38 9600.00 -19.48

LME期铅 1982.00 -100.00 -4.80 2550.00 -22.27

LME期镍 18600.00 -975.00 -4.98 24750.00 -24.85

LME期锡 21750.00 -250.00 -1.14 26900.00 -19.14

LME期锌 1913.00 -87.00 -4.35 2454.00 -22.05

上海期铝 16340.00 -40.00 -0.24 16840.00 -2.97

上海期铜 57710.00 -520.00 -0.89 71850.00 -19.68

上海期锌 15305.00 -30.00 -0.20 19475.00 -21.41

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 李富强;审校 母红

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