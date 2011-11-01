〔美国债市〕公债价格连续第三天上涨,希腊公投计划令市场忧虑

* 希腊宣布对欧盟救助计划进行公投引发对公债的买盘

* 有报导称,希腊公投计划遭到反对,公债缩减部分涨幅

* 周二美联储开始为期两天的货币政策会议

路透纽约11月1日电---美国公债价格周二连续第三个交易日上涨,因市场担心欧元区上周达成的救助计划将不能解决欧债危机,从而引发人们对美国公债的避险买盘.

指标10年期美国公债收益率跌破2%,此前希腊意外宣布就救助计划进行公投,但媒体报导称,希腊公投计划遭到越来越多的反对声浪,午後美国公债收益率扳回部分跌幅.

"市场依然根据海外情况在交投,"西雅图D.A. Davidson & Co固定收益交易副总裁Mary Ann Hurley称,"上周欧元区财长达成的计划有许多漏洞,目前希腊又犹豫不决."

"协议的具体形式和作用尚未看到,意大利和西班牙也在等待类似的救助,但它们的麻烦比希腊更大,"Hurley表示.

希腊总理帕潘德里欧周一意外宣布,将针对欧盟上周达成的救助协议举行全民公投.[ID:nCN1188828]要选民们决定是否接受撙节措施以获得欧元区和国际货币基金组织(IMF)提供的下一轮救助贷款.

希腊选民可能否决欧元区救助计划,增加了希腊债务违约和金融市场动荡的风险,这或许打压投资者对欧洲其他国家公债的信心.

美国10年期公债价格US10YT=RR涨1-5/32,收益率从周一尾盘的2.11%降至1.98%.该收益率盘中一度跌至1.95%,为逾三周来最低水准.

长期公债受到热烈追捧,30年期公债价格US30YT=RR涨3-1/32,收益率报2.99%,此前一度跌至2.95%的低位.三天内公债收益率已累计跌逾35个基点.

"如果希腊选民否决欧元区救助计划,那麽希腊债务可能出现违约,甚至该国被迫退出欧元区.这不利于任何人,但有利于美国公债,因人们寻求避险,"Stone & McCarthy Research Associates市场分析师John Canavan称.

德债期货FGBLc1上涨,包括意大利在内欧元区二线国家公债收益率上扬,此前希腊执政党资深成员要求该国总理帕潘德里欧(George Papandreou)辞职.

美股主要股指收低逾2%.[.NCN]

"欧洲二线国家公债收益率大涨是因担心希腊出现债务违约,这一因素引发的广泛忧虑亦带动投资者离开股市,到美国公债市场中避险,"Canavan称.

周二美联储开始为期两天的货币政策会议,美联储官员担忧美国经济,寻求给予更多货币刺激,包括帮助房地产市场.

美国供应管理协会(ISM)10月制造业指数降至50.8,路透调查分析师此前预计为52.0.如果该数据高于50,则说明制造业在扩张.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 100-01/32 (+01/32) 0.238

五年期公债US5YT=RR 100-14/32 (+09/32) 0.910

10年期公债US10YT=RR 101-08/32(+1-05/32) 1.985

30年期公债US30YT=RR 114-28/32(+2-30/32) 2.993 (完)

--编译 于春红;审校 李军

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