〔加拿大汇市〕加元兑美元收跌0.02美元,欧洲疑虑主导市场

路透多伦多11月1日电---加元兑美元周二下跌超过0.02美元,收在平价以下,因投资者担忧区债务危机和经纪商MF Global申请破产保护令全球经济前景愈发黯淡.

希腊政府就最新的欧元区救助协议举行全民公投的意外决定重燃投资者对希腊可能即将面临违约的忧虑,令全球股市下跌,欧元下挫.

希腊政府周五也面临议会的信任投票.

加元/美元CAD=D3收报1.0188加元,或0.9815美元,周一北美市场尾盘收报0.9967加元,或1.0033美元.

稍早加元下跌至1.0208加元,或0.9796美元,低于周一收盘逾0.02美元,为一周最低位.

数据显示中国和美国制造业活动意外放缓和周一美国期货经纪商MF Global Holdings MF.N申请破产保护的消息也打压投资者的风险意愿.

市场关注周三美国联邦储备理事会(美联储,FED)的政策声明.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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