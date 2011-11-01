〔美国股市〕欧洲ADR领跌,受希腊决定进行全民公投拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透纽约11月1日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二下跌3%,因希腊决定对欧元区救助协议进行全民公投导致不确定性增加,拖累欧洲ADR下跌.
巴克莱(BCS.N)大跌9.3%报11.35美元,德意志银行(DB.N)下挫7%至38.50美元,西班牙国际银行STD.N下滑5.6%报8.08美元.
希腊总理帕潘德里欧周一令人意外地呼吁就欧盟对希腊的纾困协议举行全民公投,这样一来,如果对政府严厉撙节举措不满的公众否决此项协议,希腊就可能需要进行提前大选.[ID:nCN1188086]
"我担心(此举)可能事与愿违.令欧盟峰会达成的协议受到威胁."Rockwell Global Capital首席市场分析师Peter Cardillo表示.
ING(ING.N)劲挫14%报7.43美元,瑞士信贷(CS.N)下跌7.8%报26.71美元.
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR下跌3%,标准普尔500指数.SPX收低2.8%.
纽约梅隆银行的欧洲企业ADR指数.BKEUR大跌3.4%,亚洲企业ADR指数.BKAS下滑2.2%,拉丁美洲ADR指数.BKLA走低2.8%.(完)
--编译 李富强;审校 母红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
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中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。