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亚洲 | 2011年 11月 2日 星期三 05:46 BJT

〔美国股市〕欧洲ADR领跌,受希腊决定进行全民公投拖累

路透纽约11月1日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二下跌3%,因希腊决定对欧元区救助协议进行全民公投导致不确定性增加,拖累欧洲ADR下跌.

巴克莱(BCS.N)大跌9.3%报11.35美元,德意志银行(DB.N)下挫7%至38.50美元,西班牙国际银行STD.N下滑5.6%报8.08美元.

希腊总理帕潘德里欧周一令人意外地呼吁就欧盟对希腊的纾困协议举行全民公投,这样一来,如果对政府严厉撙节举措不满的公众否决此项协议,希腊就可能需要进行提前大选.[ID:nCN1188086]

"我担心(此举)可能事与愿违.令欧盟峰会达成的协议受到威胁."Rockwell Global Capital首席市场分析师Peter Cardillo表示.

ING(ING.N)劲挫14%报7.43美元,瑞士信贷(CS.N)下跌7.8%报26.71美元.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR下跌3%,标准普尔500指数.SPX收低2.8%.

纽约梅隆银行的欧洲企业ADR指数.BKEUR大跌3.4%,亚洲企业ADR指数.BKAS下滑2.2%,拉丁美洲ADR指数.BKLA走低2.8%.(完)

--编译 李富强;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

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