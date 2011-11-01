〔国际油市〕NYMEX原油期货连跌第三日,受累于欧洲担忧和疲弱数据

* 希腊提议就救助计划进行全民公投令油价承压

* 中国、英国和美国PMI数据疲弱加重油市压力

路透纽约11月1日电---美国原油期货周二连续第三日收低,之前希腊意外提议就援助计划进行全民公投的消息令市场质疑救助计划能否遏制欧元区债务危机.

数据显示,中国,英国和美国制造业活动转弱,加重对全球石油需求前景的忧虑.

跌幅尾盘受限,因媒体报导称对希腊议会举行全民公投的反对声浪日益高涨.

申请破产保护的MF GlobalMF.N的相关消息也令部分投资者不安.该公司已被允许恢复在美国主要期货交易所结清客户头寸.ICE Futures USA (ICE.N)称MF Global能结清在外流通的未平仓头寸.

在周度库存公布前,一项路透调查预期,上周原油库存增加110万桶.馏分油库存减少150万桶,汽油库存减少60万桶.炼厂使用率增加0.1个百分点.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-12月原油期货CLZ1收报92.19美元,回落1.00美元或1.07%,盘中在89.17-92.88美元之间交投.

伦敦12月布兰特原油期货合约LCOZ1收报每桶109.54美元,下跌0.02美元.

美国原油期货较布兰特原油期货贴水扩阔至17.35美元,周一报16.27美元.

万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周二公布的数据显示,最近一周美国汽油需求较上年同期下降,尽管汽油价格小跌.[ID:nCN1190874]

德法两国领导人周三将在20国集团(G20)峰会前与希腊总理帕潘德里欧开会,敦促该国快速执行新的救助方案.

美国供应管理协会(ISM)周二公布,10月制造业指数为50.8,预估为52.0.9月为51.6.[ID:nEAPA10DL1]

周二公布的调查显示,随着新订单大减,英国制造业10月萎缩速度为两年多来最快,再添英国经济濒临衰退的迹象.英国MARKIT/CIPS制造业采购经理人指数(PMI)10月大跌至47.4,为2009年6月以来最低,9月指数下修至50.8.[ID:nCN1189170]

汇丰(HSBC)周二公布,中国10月制造业采购经理人指数(PMI)终值为51.0,虽略低于初值51.1,但却是该指数在连续三个月处于萎缩区间後首度恢复增长,且为五个月来最高.[ID:nCN1186266]

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

12月原油 92.19 -1.00 -1.1% 89.17 92.88 323,583 228,561

1月原油 92.05 -1.03 -1.1% 89.05 92.73 80,414 43,846

12月RBOB汽油 2.6244 0.0187 0.7% 2.5336 2.6271 41,424 10,251

1月RBOB汽油 2.6046 0.0095 0.4% 2.5171 2.8080 25,317 45,701

12月取暖油 3.0379 -0.0204 -0.7% 2.9700 3.0524 52,846 12,644

1月取暖油 3.0329 -0.0201 -0.7% 2.9660 3.0450 19,657 51,345

ICE合约

12月布兰特 109.54 -0.02 0.0% 106.10 109.68 226,380 169,588

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 588,215 381,435 675,249 1,344,484 7,659

汽油 102,109 117,682 136,480 270,366 -4,052

取暖油 99,536 109,502 146,000 293,652 -2,016 (完)