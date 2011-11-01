〔美国债市〕Harley, World Omni, CarMax等在ABS市场发债

IFR纽约11月1日电---今年已经在美国资产担保证券(ABS)市场发债至少一次的多家企业再度进场,凸显本周ABS供应充足.

Harley Davidson (HOG.N)今年第二次返场,发售5.25亿美元新债,摩根大通、花旗和苏格兰皇家银行联席牵头经办.

该笔债券平均年期分别为1.15年、2.40年和3.38年,价格指引分别较EDSF上浮20-25个基点,较Interpolated Swaps上浮40-45个基点和较Interpolated Swaps上浮60-65个基点.

另外,World Omni、CarMax和DriveTime Auto也发售汽车贷款ABS.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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