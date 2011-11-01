〔美国债市〕利差扩阔刺激投资者买入票息较低MBS

IFR纽约11月1日电---美国抵押贷支持证券(MBS)市场周二再度受希腊和欧洲情势所影响.全球股市重挫,道指大幅收跌2.5%.10年期公债价格攀升49/32,至101-03,收益率降至1.999%,2/10年期公债收益率差收窄近15个基点,至176个基点.自上周五以来,10年期公债已大涨超过85个跳动点,收益率劲挫近31个基点,收益率差累积收窄25个基点.

MBS利差开盘大幅扩阔,因昨日尾盘的抛售得以延续,以及公债价格大涨,因希腊将就救助计划举行全民公投的消息令投资者转而寻求避险.

之後,部分海外和银行卖盘令利差进一步扩阔;在利差处于较阔水平後,市场浮现大量票息较低MBS买盘.除了通常的买家美联储外,货币基金经理,其他中长线投资大户和对冲基金也买入.市场出现凸性相关买盘,因某些投资者延长存续期作为对收益率回落的响应.

抵押贷款银行的卖盘据说不大,仅为10亿美元,但未来供应已开始累积,预计短期内将大幅攀升.总体而言,根据Tradewe提供的数据,MBS成交量略高于平均水平,资金流向相对平衡.

近期供需可能因利率大幅回落而有所失衡.截至10月26日,美联储在11月9日前的购买额度仅剩下不到110亿美元,相当于每日略高于10亿美元,但10月初超过20亿美元,因再融资活动在抵押贷款利率下降的情况下升温.

周三将公布抵押贷款市场指数,美国ADP民间就业岗位数据,美联储还将宣布货币政策决定.(完)

--编译 母红;审校 李军

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