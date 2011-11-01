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市场报道 | 2011年 11月 2日 星期三 05:43 BJT

〔加拿大股市〕因希腊全民公投消息而下跌,金矿股反弹令股市缩减跌幅

路透多伦多11月1日电---加拿大股市多伦多证交所S&P/TSX综合指数周二下挫逾1%,因希腊就欧元区救助计划举行全民公投的做法令市场意外,金矿股尾盘反弹扶助缩减股市今日跌幅.

投资者担心希腊全民公投反对救助计划的话,可能造成希腊债务无序违约,且妨碍阻止欧元区债务危机演变成全球危机的努力,这忧虑使全球股市下挫.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE劲挫136.96点,或1.1%,报12,115.10点.该指数一度触及约两周低位11,913.72.

10大类股中七类收跌,金融和能源股领跌,均下挫逾2%.加拿大金矿股跳升2.3%.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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