〔全球金市〕金价收跌但脱离日低,因欧元削减跌幅

* 美国制造业成长放缓扶助欧元,进而扶助金价

* 报导称希腊不会就救助计划举行全民公投

* 金价稍早走低,因希腊和MF Global消息提振美元

路透纽约11月1日电---金价周二走低,因美元走强而承压,但疲弱的美国制造业数据令欧元削减部分跌幅,金价也从稍早跌势中反弹.

金价开始从日低反弹之时,受到一波空头回补买盘的进一步提振.道琼斯通讯社报导称,反对希腊议会进行全民公投的呼声日益高涨,欧元受到提振,金价收复更多失地.

希腊政府证实将举行公投,再度压低欧元,但金价未跟随走低.

汇丰控股驻纽约的金属分析师兼高级副总裁James Steel称,有关反对希腊举行公投的报导"是一个转折点".其影响超过了制造业数据.市场仅抓住该消息不放,加之少量空头回补扶助金价削减跌幅.

MF Global Holdings Ltd MF.N申请破产保护的消息继续在全球市场发酵.

周二,法国总统萨科齐和德国总理梅克尔通话,一致同意将致力于上周达成一致的欧盟决定.

1933 GMT,现货金XAU=报每盎司1,719.39美元,高于周一收盘时的买入价1,713.95美元,也高于日低1,681.74美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金GCZ1跌13.40美元,报每盎司1,711.80美元,但在盘後交易中削减跌幅至1,720.50美元,下跌4.7美元.

德法两国领导人称他们决心不折不扣地执行上周欧盟峰会作出的决定,这进一步支撑欧元.

美联社引述美国官员报导称申请破产保护的MF Global承认挪用了客户的资金.

现货白银XAG=跌至每盎司33.15美元,前一日报34.23美元.现货铂金XPT=削减跌幅至每盎司1,584.25美元,周一收盘时的买入价为1,593.15美元.现货钯金XPD=报每盎司632.45美元,低于前一日的641.08美元.

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最新价格/ 当日 当日 本年迄今

结算价 变动 涨跌% 高位

COMEX黄金期货 GCZ1 1711.80 -13.40 -0.8% 20.4%

COMEX白银期货 SIZ1 32.731 -1.623 0.0% 5.8%

COMEX铂金期货 PLF2 1582.00 -25.60 -1.6% -11.0%

COMEX钯金期货 PAZ1 635.00 -16.15 -2.5% -21.0%

现货金 XAU= 1717.40 4.24 0.2% 21.0%

现货银 XAG= 33.34 -0.88 -2.6% 8.1%

现货铂金 XPT= 1586.50 -9.10 -0.6% -10.4%

现货钯金 XPD= 634.88 -6.20 -1.0% -20.6%

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=