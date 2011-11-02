版本:
中国
市场报道 | 2011年 11月 2日 星期三 22:39 BJT

〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透11月2日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

10/28/11 较上周 较上年 10/28/11 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 339.9 -0.2 -27.7 339.5 1.8 -28.7

馏分油 144.4 -3.4 -17.0 141.9 -3.6 -23.0

汽油 208.6 -1.1 -11.2 206.3 1.4 -6.0

取暖油 38.4 -0.7 -13.1 38.6 0.6 -14.5

新配方(RFG)汽油 0.1 -0.1 -0.3 0.1 0.0 -0.7

煤油型航空燃料 45.4 -1.5 0.7 45.8 -0.8 -0.1

原油日加工量 14.3 0.0 0.5 14.7 0.0 0.8

分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加110万桶,汽油库存减少60万桶,馏分油库存减少150万桶.(完)

* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]

* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]

* API一周美国石油库存详细报导APISTB

--整理 利棣儿;审校 李军

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐