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亚洲 | 2011年 11月 2日 星期三 06:15 BJT

〔东京汇市〕欧元盘初承受沉重压力,因希腊全民公投呼吁重燃违约疑虑

2127GMT---欧元周三在亚洲交易时段承受沉重压力,此前希腊意外呼吁针对救助计划举行全民公投,重燃市场对该国出现债务违约的担忧,并令欧元未来走势浮现更多疑问.

法国和德国周三将与希腊再举行一次紧急会议,希腊是否会举行全民公投仍有很大变数.

欧元/美元EUR=R报1.3694美元,此前一度跌至三周低点1.3655.欧元本周已下跌3.1%.主要支撑位在1.3566,即1.3145/1.4248涨势的61.8%费波纳奇回档位,若跌破将下探彻底回档1.3145.

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