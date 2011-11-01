〔东京汇市〕欧元盘初承受沉重压力,因希腊全民公投呼吁重燃违约疑虑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
2127GMT---欧元周三在亚洲交易时段承受沉重压力,此前希腊意外呼吁针对救助计划举行全民公投,重燃市场对该国出现债务违约的担忧,并令欧元未来走势浮现更多疑问.
法国和德国周三将与希腊再举行一次紧急会议,希腊是否会举行全民公投仍有很大变数.
欧元/美元EUR=R报1.3694美元,此前一度跌至三周低点1.3655.欧元本周已下跌3.1%.主要支撑位在1.3566,即1.3145/1.4248涨势的61.8%费波纳奇回档位,若跌破将下探彻底回档1.3145.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。