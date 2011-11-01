〔东京汇市〕欧元盘初承受沉重压力,因希腊全民公投呼吁重燃违约疑虑

2127GMT---欧元周三在亚洲交易时段承受沉重压力,此前希腊意外呼吁针对救助计划举行全民公投,重燃市场对该国出现债务违约的担忧,并令欧元未来走势浮现更多疑问.

法国和德国周三将与希腊再举行一次紧急会议,希腊是否会举行全民公投仍有很大变数.