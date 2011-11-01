《综述》在抛出公投震撼弹之後,希腊政府面临垮台风险

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 希腊总理因要求就救援计划举行公投而受到抨击
* 希腊总理将在戛纳(Cannes,康城/坎城)会见法国、德国和欧盟领导人
* 欧盟夥伴对公投提议感到震惊和愤怒
* 民调显示多数希腊人反对救援协议
* 反对党抗议,要求提前举行选举
路透雅典11月1日电---希腊政府周二面临崩溃危险,执政党议员要求总理帕潘德里欧(George Papandreou)辞职,因其突如其来地要举行公投,可能危及该国的欧元区成员国身份.
法国和德国领导人被帕潘德里欧的孤注一掷搞得措手不及,请他周三到法国戛纳参加危机会谈,敦促其在20国集团(G20)峰会之前尽快落实新近达成的希腊救援协议.
在希腊让遏制欧元区主权债务危机的计划横生变数之後,欧元/美元EUR=和全球股市下挫.
泛希腊社会主义运动党(Pasok)的六名资深议员怒不可遏,反对帕潘德里欧就上周达成的1,300亿欧元救援协议举行公投,他们说帕潘德里欧应该让路给"政治上合法"的政府.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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