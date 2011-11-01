《综述》在抛出公投震撼弹之後,希腊政府面临垮台风险

* 希腊总理因要求就救援计划举行公投而受到抨击

* 希腊总理将在戛纳(Cannes,康城/坎城)会见法国、德国和欧盟领导人

* 欧盟夥伴对公投提议感到震惊和愤怒

* 民调显示多数希腊人反对救援协议

* 反对党抗议,要求提前举行选举

路透雅典11月1日电---希腊政府周二面临崩溃危险,执政党议员要求总理帕潘德里欧(George Papandreou)辞职,因其突如其来地要举行公投,可能危及该国的欧元区成员国身份.

法国和德国领导人被帕潘德里欧的孤注一掷搞得措手不及,请他周三到法国戛纳参加危机会谈,敦促其在20国集团(G20)峰会之前尽快落实新近达成的希腊救援协议.

在希腊让遏制欧元区主权债务危机的计划横生变数之後,欧元/美元EUR=和全球股市下挫.

泛希腊社会主义运动党(Pasok)的六名资深议员怒不可遏,反对帕潘德里欧就上周达成的1,300亿欧元救援协议举行公投,他们说帕潘德里欧应该让路给"政治上合法"的政府.