《美债周三展望》关注美联储会议决议:放宽抑或不放宽政策

* 风险胃纳将掌控走势

* 静候两日美联储政策会议决定

* 若要公债续涨需股市进一步下跌

记者 Ellen Freilich 编译 梁睿雪/李春喜

路透纽约11月1日电---连涨三天的美国公债周三可能陷入区间,静候美国联邦储备理事会(美联储,FED)声明,以及其它有关联储是否或何时会再度放宽政策的信号.

早盘时美国公债或吸引一些後续买盘.与此同时,部分市场人士可能选择了结获利.

无论如何,投资者仍将惴惴不安,因希腊政府周二面临倒台风险,执政党议员要求总理帕潘德里欧(George Papandreou)辞职,认为後者意外呼吁就救援方案进行全民公投,将希腊的欧元区成员资格置于险境.救援方案要求希腊进行大规模撙节.

措手不及的德法两国领导人呼吁帕潘德里欧周三在戛纳(Cannes,康城/坎城)进行危机会谈,敦促其在20国集团(G20)峰会前迅速落实新救援协议.

周二避险操作打压指标10年期美国公债收益率(殖利率)US10YT=RR再次跌至2%下方,30年期公债收益率US30YT=RR也重回3%下方.

交投或震荡,市场在美联储公布政策声明前不大可能确定新方向.