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亚洲 | 2011年 11月 2日 星期三 06:34 BJT

《日本重要政经日程》--11月2日

(除特别说明外,均为GMT时间)

11月1日(二)

2350 - 10月货币基础.

11月2日(三)

0130 - 日本央行政策委员会审议委员白井早由里在山梨县对商业领袖发表讲话,从0500起举行新闻发布会.

0700 - 日本经济产业大臣枝野幸男及其他人士就由美国牵头的泛太平洋夥伴关系(TPP)贸易协定进行辩论.

企业面:

0600 - 索尼(6758.T)第二季财报.

0600 - 马自达(7261.T)第二季财报.

0600 - NTT Docomo(9437.T)上半年财报.

0725 - 日产汽车(7201.T)第二季财报.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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