《日本重要政经日程》--11月2日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
11月1日(二)
2350 - 10月货币基础.
11月2日(三)
0130 - 日本央行政策委员会审议委员白井早由里在山梨县对商业领袖发表讲话,从0500起举行新闻发布会.
0700 - 日本经济产业大臣枝野幸男及其他人士就由美国牵头的泛太平洋夥伴关系(TPP)贸易协定进行辩论.
企业面:
0600 - 索尼(6758.T)第二季财报.
0600 - 马自达(7261.T)第二季财报.
0600 - NTT Docomo(9437.T)上半年财报.
0725 - 日产汽车(7201.T)第二季财报.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。