〔货币市场〕美国融资市场保持平静,MF Global破产影响甚微

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透纽约11月1日电---投资者因为欧洲再陷麻烦之中而远离欧洲市场,不过他们仍有一丝安慰:尽管大型回购交易商MF Global本周破产,但短期市场,主要是美国回购市场依然平静.
两名回购交易员表示,MF Global破产对回购市场的影响甚微,交易失败数量并没有出现上升.
这与2008年雷曼兄弟破产後的情况大相径庭.雷曼也是主要的回购交易商,该公司垮台後,回购市场大量交易无法完成.
在欧洲方面,银行业者最近几周享受到的短暂融资机会戛然而止,此前希腊总理呼吁就该国救助计划举行公投,这令人担心该国可能遭遇无法控制的违约.
若希腊选民否决这份不受欢迎的救助方案,可能导致该国违约,进而迫使银行业者在希腊公债风险敞口方面,承担比上周同意的50%更高的损失.
"融资窗口刚刚开启就猛然阖上."法国兴业银行信贷分析师Suki Mann表示,"若希腊的不确定性持续,该窗口将在今年馀下时间一直关闭."
法国银行业者和其他拥有希腊等欧元区受困国债券的银行股价大跌,同时Markit iTraxx Senior Financial信用违约互换(CDS)指数扩大约30个基点,至逾250个基点.
货币市场也出现压力再现的迹象,三个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)EUR3MFSR=与隔夜利率交换(OIS)之间的利差扩大7个基点至79个基点,距离2008年金融危机以来的最高水准不到1个基点.(完)
--编译 徐文焰;审校 王冠中
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