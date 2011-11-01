〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数创近一个月低位,货物运量放缓

路透伦敦11月1日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二跌至近一个月最低位,因海岬型船运市场上货物运输放缓所造成的负面影响持续发酵.

波罗的海乾散货运价指数下滑53点或2.7%,至1,912点,为连续第五日下滑,且来到10月5日以来的最低位.

铁矿石船货占整体海岬型运量约三分之一,而经纪商称,价格走势仍是影响乾散货运的关键因素.

"实际上是铁矿石价格快速走低,因此拖累船运市场,"Arctic Securities的分析师Erik Nikolai Stavseth表示."然而,我的观点是中国将逢低买入."

铁矿石现货价格八周以来首度微升,因中国几家钢铁商开始补充库存,但钢铁需求不振且中国港口矿石库存高企料会限制涨幅.中国是全球最大的铁矿石买家.

Pareto Securities谈到,"近期中国的铁矿石买需料疲弱,这应会给海岬型运费施加下行压力."

在澳洲和巴西对中国煤炭和铁矿出口及日本煤炭进口增加的协助下,海岬型带动了近期涨势.海岬型船舶通常的运载量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海乾散货运价指数在8月在连跌18个交易日後触及逾三个月低点.该指数目前依旧走势不稳,且仍较去年同期水准低了逾25%.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI周二下跌4.12%,平均获利为25,298美元,为9月21日以来的最低位,本周稍早曾触及2010年11月以来最高.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下滑0.98%,该型船舶平均获利为15,298美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.经纪商称,船只数量增加正令运费承压.(完)