《综述》美国10月制造业增长意外放缓,但经济料不会重陷衰退

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 10月制造业成长意外放缓
* 9月建筑支出增长0.2%
* 10月中国、英国PMI下跌
* 市场大挫,因主权债务疑虑重燃
路透纽约11月1日电---美国上月制造业成长步伐放缓,但新订单情况改善,暗示美国经济成长稳步但缓慢地成长.
虽然美国供应管理协会(ISM)周二公布的报告让制造业活动将提速的预期落空,但分析师表示,该报告支撑了美国经济将免于再次衰退的观点.
10月ISM制造业指数降至50.8,预估为52.0.9月为51.6.若数值高于50,意味着制造业处于扩张.[ID:nEAPA10DL1]
但也有正面迹象,ISM新订单分项指数四个月来首次升破50,至52.4,上月则为49.6.但物价分项指数则从上月的56跌至41,为2009年4月以来低点.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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