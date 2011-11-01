《综述》美国10月制造业增长意外放缓,但经济料不会重陷衰退

* 10月制造业成长意外放缓

* 9月建筑支出增长0.2%

* 10月中国、英国PMI下跌

* 市场大挫,因主权债务疑虑重燃

路透纽约11月1日电---美国上月制造业成长步伐放缓,但新订单情况改善,暗示美国经济成长稳步但缓慢地成长.

虽然美国供应管理协会(ISM)周二公布的报告让制造业活动将提速的预期落空,但分析师表示,该报告支撑了美国经济将免于再次衰退的观点.

10月ISM制造业指数降至50.8,预估为52.0.9月为51.6.若数值高于50,意味着制造业处于扩张.[ID:nEAPA10DL1]