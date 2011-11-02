中国称中俄天然气谈判进展顺利

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月1日电---中国外交部副部长程国平周二在北京举行的媒体吹风会上表示，中俄天然气谈判进展顺利，只有价格结构等一些具体问题仍待解决。

程国平称，当前来自两国的相关公司，正就普京访华期间达成的天然气开发重要共识进行讨论。

他说，双方都做出很大努力，天然气合作事项正朝达成协议的方向发展，就像普京总理所说，天然气谈判已进入最後阶段。

普京上月访问北京时称，俄罗斯与中国即将达成协议，在接下来30年每年向中国出口多达680亿立方米天然气。

据国际能源署数据称，中国是世界最大能源消耗国。若俄罗斯与中国达成此项协议，将对俄罗斯减少对于欧洲市场的出口依赖大有裨益。

不过两国政府在协议的商业条款的谈判已持续了五年。（完）