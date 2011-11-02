中国称中俄天然气谈判进展顺利

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月1日电---中国外交部副部长程国平周二在北京举行的媒体吹风会上表示，中俄天然气谈判进展顺利，只有价格结构等一些具体问题仍待解决。
程国平称，当前来自两国的相关公司，正就普京访华期间达成的天然气开发重要共识进行讨论。
他说，双方都做出很大努力，天然气合作事项正朝达成协议的方向发展，就像普京总理所说，天然气谈判已进入最後阶段。
普京上月访问北京时称，俄罗斯与中国即将达成协议，在接下来30年每年向中国出口多达680亿立方米天然气。
据国际能源署数据称，中国是世界最大能源消耗国。若俄罗斯与中国达成此项协议，将对俄罗斯减少对于欧洲市场的出口依赖大有裨益。
不过两国政府在协议的商业条款的谈判已持续了五年。（完）
--编译：张家伟 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。