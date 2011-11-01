全球外汇市场11月2日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
11月1日(二)
2350 - 日本10月货币基础.
11月2日(三)
0030 - 澳洲9月建筑许可.
0130 - 日本央行政策委员会审议委员白井早由里发表讲话.
0843 - 意大利10月Markit制造业PMI.
0848 - 法国Markit制造业PMI 10月终值.
0853 - 德国10月制造业PMI.
0855 - 德国10月经季节调整的失业人数变动.
0858 - 欧元区10月Markit制造业PMI.
0930 - 英国10月建筑业PMI.
1100 - 美国抵押贷款市场指数.
1130 - 10月Challenger美国企业计划裁员人数.
1215 - 10月美国ADP民间就业岗位.
1300 - 美国财政部季度再融资活动.
1630 - 美国FOMC利率决定.
-- - 冰岛央行货币政策委员会会议.
1815 - 美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克召开记者会.
1830 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员费希尔讲话.
2100 - 欧洲央行常驻华盛顿代表Georges Pineau、美联储前副主席科恩和德国央行纽约办公室主任Joerg Stephan参加布鲁金斯学会活动.
2145 - 新西兰第三季失业率.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张荻;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。