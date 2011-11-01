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亚洲 | 2011年 11月 2日 星期三 07:09 BJT

全球外汇市场11月2日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

11月1日(二)

2350 - 日本10月货币基础.

11月2日(三)

0030 - 澳洲9月建筑许可.

0130 - 日本央行政策委员会审议委员白井早由里发表讲话.

0843 - 意大利10月Markit制造业PMI.

0848 - 法国Markit制造业PMI 10月终值.

0853 - 德国10月制造业PMI.

0855 - 德国10月经季节调整的失业人数变动.

0858 - 欧元区10月Markit制造业PMI.

0930 - 英国10月建筑业PMI.

1100 - 美国抵押贷款市场指数.

1130 - 10月Challenger美国企业计划裁员人数.

1215 - 10月美国ADP民间就业岗位.

1300 - 美国财政部季度再融资活动.

1630 - 美国FOMC利率决定.

-- - 冰岛央行货币政策委员会会议.

1815 - 美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克召开记者会.

1830 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员费希尔讲话.

2100 - 欧洲央行常驻华盛顿代表Georges Pineau、美联储前副主席科恩和德国央行纽约办公室主任Joerg Stephan参加布鲁金斯学会活动.

2145 - 新西兰第三季失业率.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 徐文焰

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