〔希腊政经〕希腊总理称公投将提供透明度,夥伴国将给予支持

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透雅典11月2日电---希腊总理帕潘德里欧(George Papandreou)周二在内阁会议上表示,希腊就欧盟救助计划举行全面公投,将可明确该国仍是欧元区成员国,市场动盪将是短暂的.
帕潘德里欧称,希腊的夥伴国将支持其政策,同时呼吁本周在戛纳(Cannes,康城/坎城)举行的20国集团(G20)峰会就"确保民主高于市场愿望"的政策达成一致.
他还表示,公投将提供透明度,提前大选可能导致违约.(完)
--编译 徐文焰;审校 王冠中
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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