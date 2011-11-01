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市场报道 | 2011年 11月 2日 星期三 07:19 BJT

〔希腊政经〕希腊总理称公投将提供透明度,夥伴国将给予支持

路透雅典11月2日电---希腊总理帕潘德里欧(George Papandreou)周二在内阁会议上表示,希腊就欧盟救助计划举行全面公投,将可明确该国仍是欧元区成员国,市场动盪将是短暂的.

帕潘德里欧称,希腊的夥伴国将支持其政策,同时呼吁本周在戛纳(Cannes,康城/坎城)举行的20国集团(G20)峰会就"确保民主高于市场愿望"的政策达成一致.

他还表示,公投将提供透明度,提前大选可能导致违约.(完)

--编译 徐文焰;审校 王冠中

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