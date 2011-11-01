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亚洲 | 2011年 11月 2日 星期三 07:02 BJT

〔东京汇市〕欧元跌势暂缓,市场焦点转至美联储政策会议

* 市场静候美联储政策会议决定

* 希腊不确定性威胁欧元区债务协议

* 投资者远离美元兑日圆,对干预活动保持警惕

路透悉尼11月2日电---欧元兑美元周三在亚洲早盘徘徊在三周低点,此前录得5月以来最大两日跌幅;在希腊意外呼吁进行全民公投後,有关欧元区债务协议的疑虑丛生.

但欧元短期或赢得一些喘息机会,因市场焦点转向美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议结果,美联储可能会为进一步放宽货币政策作铺垫.

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