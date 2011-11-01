〔东京汇市〕欧元跌势暂缓,市场焦点转至美联储政策会议

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 市场静候美联储政策会议决定
* 希腊不确定性威胁欧元区债务协议
* 投资者远离美元兑日圆,对干预活动保持警惕
路透悉尼11月2日电---欧元兑美元周三在亚洲早盘徘徊在三周低点,此前录得5月以来最大两日跌幅;在希腊意外呼吁进行全民公投後,有关欧元区债务协议的疑虑丛生.
但欧元短期或赢得一些喘息机会,因市场焦点转向美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议结果,美联储可能会为进一步放宽货币政策作铺垫.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。