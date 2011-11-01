版本:
中国
债券 | 2011年 11月 2日 星期三 07:32 BJT

《外汇动态》欧元触及盘中低位,希腊总理最新言论未打消市场顾虑

2310GMT--欧元EUR=下跌约40个跳动点至盘中低位1.3647美元,此前希腊总理在内阁会议上表示,就欧盟(EU)援助协议进行公投的计划,将明确彰示该国属于欧元区的身份,由此引发的市场动荡将是短暂的.

此番言论显然未能缓解市场对公投的忧虑,即公投及其带来的不确定性将进一步阻碍解决欧债危机的努力.

欧元EUR=现报1.3655美元,接近周二所及三周低位1.3608美元,纽约尾盘报1.3701.(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐