《外汇动态》欧元触及盘中低位,希腊总理最新言论未打消市场顾虑

2310GMT--欧元EUR=下跌约40个跳动点至盘中低位1.3647美元,此前希腊总理在内阁会议上表示,就欧盟(EU)援助协议进行公投的计划,将明确彰示该国属于欧元区的身份,由此引发的市场动荡将是短暂的.