〔欧洲金融〕德法希周三将召开紧急会议,推动希腊迅速执行救援协议

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透巴黎11月1日电---法国总统萨科齐、德国总理梅克尔将于周三与希腊召开紧急会议,以敦促希腊迅速执行救援协议.萨科齐周二称,该协议是解决希腊债务危机的"唯一方案".
希腊政府宣布将就援助协议举行公投,令整个欧洲市场大跌.
萨科齐在爱丽舍宫罕见发表电视讲话称:"这份声明让全欧洲感到意外."
在与国内部长和央行总裁长时间讨论希腊公投声明後,萨科齐称:"这项(救援)计划...是解决希腊债务危机的唯一方式."
萨科齐称,周三下午召开的紧急会议将"检验履行承诺的条件有哪些".萨科齐、梅克尔、希腊总理帕潘德里欧、欧盟和国际货币基金组织(IMF)官员都将出席此次会议.
此次会议就在11月3-4日20国集团(G20)戛纳(坎城)峰会前一天,将试图向全球保证欧元区能够解决危机.
在稍早与梅克尔通电後,萨科齐办公室称,两国"决心"以最快的时间框架来全面执行10月27日达成的协议.(完)
--编译 程琳;审校 张若琪
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