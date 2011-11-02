〔美国个股〕MF Global账户管理违规,使客户资金面临风险

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透芝加哥/纽约11月1日电---一名美国证券交易监管官员称,MF Global HoldingsMF.N没有把客户资金与自己资金分离开,未能保护客户账户.这又给大宗商品市场一记重击,客户纷纷采取措施限制该公司破产带来的影响.
CME Group(CME.O)周二透露的消息表明,MF Global违反了期货经纪行业的一条核心原则.该行为可能将客户资金置于风险中,并损害客户对数十年来该市场良好声誉的信心.
美联社援引一名美国政府官员报导称,MF Global承认,随着问题的扩大,该公司也使用了客户的资金.美联社称,一名MF Global公司高管在周一同联邦监管机构的电话中承认.
政府监管机构对MF Global的内部问题也日益警觉,稍早曾表示,客户账户有"短缺的可能性".
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。