《中国报摘》--中国证券报11月2日

* 头版头条:

--银行业人士透露,10月21日至27日,四大国有银行新增信贷猛增600多亿元人民币,信贷闸门突现松动迹象.业内人士预计,在货币政策微调的背景下,预计全年新增贷款在7.5万亿元左右.

* 其他:

--浙江中安担保集团作为主发起人,将筹集总规模为50亿元的温州市民间资本服务基金,前期先出10亿元引导资金,这将有利于激活温州民间资本,有助于缓解中小企业资金周转困难.

--国家信息中心经济预测部徐策撰文指出,四季度经济出现硬着陆的概率不大,未来政策出现全面放松的概率较小,货币政策将保持一个相对稳定的状态,未来公开市场仍将作为央行的主要调节工具.

--渤海租赁(000415.SZ)刚更名4个交易日即宣布停牌.业内人士预期,此次停牌,手握近40亿元现金的渤海租赁很可能会收购融资租赁资产.

--浙报传媒(600633.SS)控股股东浙报传媒控股集团未来五年将投入20亿元,实施集团的全媒体转型,打造中国媒体领域首个孵化器"传媒梦工场".

--中国首只QDII基金--华安国际配置与雷曼兄弟国际(欧洲)的诉讼已获解决,华安国际配置已到相关和解款逾4,700万美元,预计每份基金净值可达0.98美元以上.(完)

--整理 林琦; 审校 杨淑祯