《美国重要政经日程》--11月2日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1300 - 财政部宣布标售三年期、10年期和30年期公债.

1400 - 财政部负责金融市场的助理部长Mary Miller和负责联邦融资的副助理部长Matthew Rutherford主持有关季度再融资计划的新闻简会.

1400 - 美国财政部长高级顾问暨消费者金融保护局(CFPB)主管Raj Date在众议院金融服务委员会作有关CFPB的证词陈述.

1400 - 商务部公布第三季房屋空置数据.

1430 - 美国能源资料协会(EIA)公布每周石油库存和产出数据.

1630 - 美联储结束为期两天的政策会议并发表声明.

1815 - 美联储主席贝南克在美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议後主持媒体简会.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)