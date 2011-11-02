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亚洲 | 2011年 11月 2日 星期三 10:50 BJT

胡锦涛呼吁G20团结应对经济挑战

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎11月1日电---中国国家主席胡锦涛称，二十国集团（G20）领导人本周聚首法国戛纳(Cannes,康城/坎城)时，应传递出团结应对全球经济挑战的明确信号，以缓解对欧债危机及其影响的担忧。

胡锦涛在接受法国《费加罗报》（Le Figaro）采访时称，G20成员国应继续携手合作，加强宏观调控，发出团结合作的信号，应对全球经济重大挑战，巩固经济复苏形势，恢复市场信心。

胡锦涛将于周三晚同法国总统萨科齐共进晚餐，萨科齐是本次戛纳峰会东道主。（完）

--编译：黎黎 发稿：张家伟

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