胡锦涛呼吁G20团结应对经济挑战

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎11月1日电---中国国家主席胡锦涛称，二十国集团（G20）领导人本周聚首法国戛纳(Cannes,康城/坎城)时，应传递出团结应对全球经济挑战的明确信号，以缓解对欧债危机及其影响的担忧。
胡锦涛在接受法国《费加罗报》（Le Figaro）采访时称，G20成员国应继续携手合作，加强宏观调控，发出团结合作的信号，应对全球经济重大挑战，巩固经济复苏形势，恢复市场信心。
胡锦涛将于周三晚同法国总统萨科齐共进晚餐，萨科齐是本次戛纳峰会东道主。（完）
--编译：黎黎 发稿：张家伟
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。