《全球重要经济事件一览表》--11月2日-11月9日

(除特别说明外,均为GMT时间)

11月2日(三)

华盛顿--美国FOMC公布利率决议(1815).

戛纳(Cannes,康城/坎城)--德国总理梅克尔和法国总统萨科齐在20国集团(G20)峰会前,与希腊政府,国际货币基金组织(IMF)和欧洲夥伴国召开紧急会议.

日本甲府--日本央行审议委员白井早由里与山梨县商界领袖会晤.

雷克雅未克--冰岛央行货币政策委员会会议.

华盛顿--欧洲央行华盛顿常驻代表Georges Pineau及德国央行驻纽约办事处代表Joerg Stephan出席布鲁金斯学会举办的题为"欧洲央行角色变化"的小组讨论(2100).

纽约--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔讲话.

渥太华--加拿大议会预算官员Kevin Page就经济和财政预测作证词陈述(1930).

渥太华--加拿大央行总裁卡尼和高级副总裁Tiff Macklem回答议员有关国内外经济局势的询问(2015).

11月3日(四)

戛纳--20国集团峰会(至11月4日).

法兰克福--欧洲央行管委会会议,1245GMT公布利率决议.1330召开新闻发布会.

日内瓦--瑞士央行理事丹亭(Jean-Pierre Danthine)在货币市场活动上讲话.

都柏林--爱尔兰财长Michael Noonan在欧洲及国际事务研究所讲话(1245).

维也纳--奥地利预算委员会会议(0900).

伦敦--英国央行总裁金恩、英国央行负责金融稳定的副总裁塔克及指定候任的审慎监理局(Prudential Regulation Authority)副主管Andrew Bailey就金融服务法案向联合委员会发表证词(0945).

伦敦--英国央行副总裁宾恩在英国抵押贷款协会会议上发表重要讲话(1015).

亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行与Emory大学联合举办主题为"我们应该对宏观经济政策持何种期望"的会议,亚特兰大联储总裁洛克哈特致欢迎辞(1230).

11月4日(五)

悉尼--澳洲央行发布货币政策声明(0030).

维也纳--奥地利财长费克特Maria Fekter在一场有关欧盟金融和经济政策的活动上讲话(0800).

法兰克福--欧洲央行执委会成员史塔克在2011信贷政策日活动上讲话(1000).

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储,FED)理事塔鲁洛就"金融监管国际日程"在美国律师协会银行法委员会秋季会议上讲话(1700).

11月7日(一)

布鲁塞尔--欧元集团会议.

纽约--美国证券行业和金融市场协会(SIFMA)举行年会,商讨全球金融改革带来的行业冲击.美国商品期货交易委员会(CFTC)主席詹斯勒(Gary Gensler)和美国证券交易委员会(SEC)主席夏皮洛发表讲话.

芬兰坦佩雷--德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble),芬兰总理卡泰宁和芬兰财长Jutta Urpilainen,在欧盟危机和未来的研讨会上发表讲话(0900).

瑞士卢塞恩--瑞士央行副总裁乔丹和欧洲央行执委会成员史塔克在欧洲国际论坛上发表演讲(首日).

11月8日(二)

夏威夷檀香山--亚太经合组织(APEC)2011年高级财政官员会议(SFOM).

布鲁塞尔--欧盟经济暨金融事务(ECOFIN)委员会会议.

奥斯陆--挪威央行副总裁Jan Qvigstad在挪威科学与文学院(Norwegian Academy of Science and Letters)讲话.

柏林--瑞士央行总裁希尔德布兰德和瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)在欧洲货币和金融论坛上讲话(1320).

伦敦--加拿大央行总裁卡尼在加拿大-英国商会上讲话(1420).

瑞士卢塞恩--瑞士央行副总裁乔丹在欧洲国际论坛上发表演讲,主题是"政府债务和货币政策的独立性"(0840).

瑞士卢塞恩--欧洲央行执委会成员史塔克在欧洲国际论坛上发表演讲(最後一日).

苏福尔斯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在南达科他州商会经济前景研讨会上讲话(1800).

费城--费城联邦储备银行总裁普洛瑟就货币政策在全球合作中心(Global Interdependence Center)讲话(1830).

11月9日(三)

夏威夷檀香山--亚太经合组织(APEC)2011年财政官员会议.

日本那霸--日本央行审议委员中村清次对商界领袖发表讲话.

法兰克福--欧洲央行执委会成员史塔克在大西洋两岸商界会议上发表讲话(1900).

伦敦--英国央行货币政策委员会会议(至11月10日)

维也纳--石油输出国组织(OPEC)发表月度石油市场报告.

华盛顿--美联储主席贝南克在一场企业会议上致开幕辞.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)