〔芝加哥期市〕美国大豆期货触及三周新低,受美元走强拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼11月2日电---美国大豆期货在周三亚洲盘初跌落至三周新低,受累于美元走强,以及美国收获临近尾声带来的充足供应压制大豆价格.
美元兑欧元上升也令玉米和小麦期货承压.欧元在亚洲盘初跌至三周低位,因希腊突然呼吁对该国债务援助计划举行公投给欧债问题带来不确定性.
美元走强,令以美元计价的商品对于持有其他货币的买家而言变得更昂贵.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。