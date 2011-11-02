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亚洲 | 2011年 11月 2日 星期三 08:18 BJT

〔芝加哥期市〕美国大豆期货触及三周新低,受美元走强拖累

路透悉尼11月2日电---美国大豆期货在周三亚洲盘初跌落至三周新低,受累于美元走强,以及美国收获临近尾声带来的充足供应压制大豆价格.

美元兑欧元上升也令玉米和小麦期货承压.欧元在亚洲盘初跌至三周低位,因希腊突然呼吁对该国债务援助计划举行公投给欧债问题带来不确定性.

美元走强,令以美元计价的商品对于持有其他货币的买家而言变得更昂贵.

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