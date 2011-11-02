版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 2日 星期三 08:14 BJT

《中国报摘》--金融时报11月2日

* 头版头条:

--应对欧债危机料成G20"重头戏",但料分歧增大,峰会恐难获实质性突破.新兴经济体参与全球治理待合力,且能否善用影响力是考验.

* 其他:

--继11月1日三条"涉"税新政正式实施,专家认为,中国改税制调结构大幕开启,下一阶段中国深化财税改革的基本思路应是从"省直管县"、"乡财县管"切入,推进扁平化改革过程.

--中国保监会报告称,中国人寿(2628.HK)(601628.SS)保险已获批募集总规模不超过300亿元人民币的次级债,至此,今年以来已有11家保险企业获准募集近500亿元次级债.(完)

--整理 赵红梅; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐