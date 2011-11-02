《中国报摘》--金融时报11月2日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--应对欧债危机料成G20"重头戏",但料分歧增大,峰会恐难获实质性突破.新兴经济体参与全球治理待合力,且能否善用影响力是考验.
* 其他:
--继11月1日三条"涉"税新政正式实施,专家认为,中国改税制调结构大幕开启,下一阶段中国深化财税改革的基本思路应是从"省直管县"、"乡财县管"切入,推进扁平化改革过程.
--中国保监会报告称,中国人寿(2628.HK)(601628.SS)保险已获批募集总规模不超过300亿元人民币的次级债,至此,今年以来已有11家保险企业获准募集近500亿元次级债.(完)
--整理 赵红梅; 审校 杨淑祯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。