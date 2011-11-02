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亚洲 | 2011年 11月 2日 星期三 08:15 BJT

〔日本股市〕开低1.5%,因希腊提议公投导致忧虑重燃

路透东京11月2日电---日本股市日经指数周三开盘下跌,此前海外股市下挫,因希腊意外提出就欧洲援救计划举行公投.投资者原本寄望该援救计划将解决欧洲主权债务问题.

日经指数.N225下滑1.5%至8,706.72点.东证股价指数.TOPX下跌1.4%至744.22点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 程琳

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