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亚洲 | 2011年 11月 2日 星期三 08:28 BJT

《外汇动态》欧元在日线一目均衡技术图中走势脆弱,昨日跌破云区底部

0011GMT---欧元在日线一目均衡技术图表上的走势看似脆弱,昨日欧元已跌破云区底部.位于1.3791美元的云区底部目前成为欧元阻力位.

在周线一目均衡图中,欧元支撑位在云区底部1.3408.距离当前水准更近的欧元可能支撑位在1.3566,此为10月1.3145-1.4248涨势的61.8%回档位.

欧元/美元EUR=最新较上日纽约尾盘水准下跌0.3%,报1.3656.(完)

--编译 徐文焰;审校 张若琪

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