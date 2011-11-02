〔中国基金〕华安基金获雷曼和解款4,724万美元,华安国际基金今起清算

路透上海11月2日电---中国华安基金管理公司宣布,近日其已获得雷曼兄弟国际(欧洲)公司支付的和解款和利息4,723.7万美元,公司旗下的华安国际配置基金将按约定进行清算.

公司网站刊登的公告称,华安国际配置第一个投资周期于11月2日届满,公司决定终止该基金合同.公司将于周三起按照约定进行清算和财产分配,并履行保本承诺.

中国证券报周三报导称,在收到和解款及前期成功回收的部分收益性资产後,预计每份基金净值可达0.98美元以上.

华安国际配置资金是国内首只合格境内机构投资者(QDII)基金,其投资的结构性保本票据最终保本责任人为雷曼兄弟,净值计算人为雷曼兄弟欧洲.2008年华安国际配置遭遇雷曼兄弟公司倒闭事件,产品的正常运作受到严峻挑战.

9月,华安基金公司承诺,华安国际配置届满时,如果以美元计价的结构性保本票据资产净值低于原投资的相应结构性保本票据本金,公司将以自有资金弥补资金缺口.(完)