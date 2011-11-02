《全球主要国家债券发行预告》--11月2日-11月9日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
11月2日(三)
法兰克福--德国续发约50亿欧元五年期联邦债券,2016年10月14日到期.
渥太华--加拿大标售三年期债券.
11月3日(四)
马德里--西班牙标售票息为4.25%的指标五年期公债,2016年10月31日到期,并发行票息为4.25%、到期日2014年1月31日的公债.
巴黎--法国标售规模60亿至70亿欧元的长期公债(OAT).包括:票息3.75%、2017年4月25日到期的六年期OAT;票息3.25%、2021年10月25日到期的10年期OAT;票息3.50%、2026年4月25日到期的15年期OAT.
伦敦--英国标售20亿英镑票息为4.25%,2032年到期的公债.
11月4日(五)
主要国家暂无发债计画.
11月7日(一)
罗马--意大利财政部公布将在11月10日标售的短期公债(BOT)的规模细节.
罗马--意大利财政部公布将在11月14日标售的BTP固息债券细节.
11月8日(二)
伦敦--英国标售票息0.625%,2040年到期的通膨保值公债.
华盛顿--美国财政部标售三年期公债(1800).
10月9日(三)
罗马--意大利财政部公布将在11月14日标售的BTP固息债券规模细节.
渥太华--加拿大标售两年期名义债券.
华盛顿--美国财政部标售10年期公债(1800).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。