〔日本个股〕日产汽车称可能在中国生产英菲尼迪豪华轿车

路透东京11月2日电---日产汽车(7201.T)表示,可能在中国生产英菲尼迪(Infiniti)汽车,并将把该款豪华汽车的全球总部设在香港.该款汽车针对亚洲及其它地区新兴市场的富裕消费者.

日本经济新闻周三报导称,日产汽车考虑在中国湖北省兴建一家工厂,由其合资公司东风日产拥有.

"我们正考虑在中国进行生产,"日产汽车的发言人Shiro Nagai表示.但他说,还没有做出这样的决定.

日产表示,香港英菲尼迪新总部将负责全球营销,将雇用100人.(完)