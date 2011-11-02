〔日本个股〕日产汽车称可能在中国生产英菲尼迪豪华轿车

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京11月2日电---日产汽车(7201.T)表示,可能在中国生产英菲尼迪(Infiniti)汽车,并将把该款豪华汽车的全球总部设在香港.该款汽车针对亚洲及其它地区新兴市场的富裕消费者.
日本经济新闻周三报导称,日产汽车考虑在中国湖北省兴建一家工厂,由其合资公司东风日产拥有.
"我们正考虑在中国进行生产,"日产汽车的发言人Shiro Nagai表示.但他说,还没有做出这样的决定.
日产表示,香港英菲尼迪新总部将负责全球营销,将雇用100人.(完)
--编译 张涛;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。