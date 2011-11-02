〔汽车产业〕美国10月汽车销售上升7.5%,但行业忧虑有所加深

路透底特律11月1日电---美国10月汽车销售上升,因之前受压抑的需求被释放.然而,销售尽管增长,人们却仍然担心欧洲金融危机或将破坏本已迟缓的汽车业复苏.

通用汽车(GM.N)股价下挫近10%,较其他汽车股跌幅更大,因该公司销售增长仅2%,幅度小于一些分析师的预期.

福特汽车(F.N)销售增长6%,符合预期,不过其股价仍收跌5%.汽车类股普遍遭遇抛售,因投资者忧心对希腊的援助协议可能流产,以及美国缓慢而稳步的汽车需求增长有可能因此大幅降低.

"汽车业复苏从一开始就不算十分强劲,绝对禁不起一连串打击."保险商Nationwide首席经济分析师Paul Ballew说.

10月汽车销售同比增幅最大的企业是大众汽车(VOWG.DE)(增长40%),克莱斯勒(增长27%)和日产汽车(7201.T)(增长18%).

在日产汽车销售增长的同时,丰田汽车(7203.T)和本田(7267.T)销售下降,这两家公司的生产都因为3月日本发生地震灾害而中断,受到的冲击更为严重.

本田10月销售同比降幅不到1%,接近持平.

同期丰田销售下降8%,未能取得该公司期望的销售增长,因Corolla小轿车供应不足.

美国汽车整体销售增长7.5%,销售年率上升至接近1,330万辆,为2月以来最高.(完)