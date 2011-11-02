《新兴市场重要经济事件预告》--11月2日-11月9日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明,均为GMT时间)
11月2日(三)
北京--中国财政部副部长李勇在美银美林New China会议上发表讲话.
曼谷--泰国央行发表10月会议记录(0200).
科伦坡--斯里兰卡央行总裁Ajith Nivard Cabraal预定在一项银行业论坛上发表演讲(0230).
孟买--印度央行副总裁Subir Gokarn发表题为"成长、韧性及改革:危机後政策挑战的反思"的演讲(1230).
布加勒斯特--罗马尼亚央行举行货币政策决策会议并批准通胀报告.
加拉加斯--委内瑞拉官员在国会讨论2012年预算.
11月3日(四)
法国戛纳(坎城)--20国集团(G20)峰会(至11月4日).
首尔--韩国企划财政部公布宏观经济稳定报告(0500).
亚松森--巴拉圭央行召开议息会议.
布拉格--捷克央行理事会举行议息会议.预计于1200GMT发表声明,随後在1330GMT举行新闻发布会.
里加--拉脱维亚政府官员会晤国际货币基金组织(IMF)和欧盟(EU),讨论终止该国援助计划的最後评估.
11月4日(五)
法国戛纳(坎城)--20国集团(G20)峰会(最後一日).
马尼拉--菲律宾央行公布2011年第三季通货膨胀报告.
11月6日(日)
莫斯科--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德访问俄罗斯(至11月8日).
11月7日(一)
布鲁塞尔--欧元集团会议.
11月8日(二)
夏威夷檀香山--2011年亚太经合组织(APEC)财经高官会议.
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.
比勒陀利亚--南非央行货币政策委员会开始为期三天的议息会议.
华沙--波兰货币政策委员会会议(至11月9日).
11月9日(三)
夏威夷檀香山--2011年亚太经合组织(APEC)财长副手会议.
马普托--莫桑比克央行举行货币政策委员会会议.
萨格勒布--克罗地亚央行货币政策理事会会议.
华沙--波兰货币政策委员会会议(最後一日).
维也纳--石油输出国组织(OPEC)公布月度石油市场报告.
墨西哥市--墨西哥央行公布通胀报告.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 王冠中
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。