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市场报道 | 2011年 11月 2日 星期三 08:38 BJT

****欧洲经济指标预测--11月2日-11月9日****

路透11月1日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

---------------------------------10月31日当周-------------------------------

11月2日(三)

0843 意大利Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月 47.1 48.3

0848 法国Markit制造业PMI 10月终值 49.0 49.0

0853 德国制造业PMI 10月 48.9 48.9

0855 德国经季节调整的失业人数变动(万人) 10月 减少1 减少2.6

未经季节调整的失业人数(万人) 270 280

经季节调整的失业人数(万人) -- 292.2

经季节调整的失业率 6.9% 6.9%

0858 欧元区Markit制造业PMI 10月 47.3 47.3

0930 英国建筑业PMI 10月 50.0 50.1

11月3日(四)

0928 英国CIPS服务业PMI 10月 52.0 52.9

1245 欧洲央行利率决定 11月 1.5% 1.5%

11月4日(五)

0843 意大利Markit服务业PMI 10月 45.0 45.8

0848 法国Markit服务业PMI 10月 46.0 46.0

综合PMI -- 46.8

0853 德国Markit服务业PMI 10月 52.1 52.1

0858 欧元区Markit服务业PMI 10月 47.2 47.2

综合PMI 47.2 47.2

1000 欧元区PPI(较前月) 9月 +0.2% -0.1%

(较上年同期) +5.8% +5.9%

1100 德国工业订单(较前月) 9月 -0.1% -1.4%

---------------------------------11月7日当周--------------------------------

11月7日(一)

0645 瑞士未经季节调整失业率 10月 -- 2.8%

经季节调整失业率 -- 3.0%

0815 瑞士CPI(较前月) 10月 -- +0.3%

(较上年同期) -- +0.5%

0930 欧元区Sentix投资者信心指数 11月 -- -18.5

1000 欧元区零售销售(较前月) 9月 -- -0.3%

(较上年同期) -- -1.0%

1100 德国总工业生产(较前月) 9月 -- -1.0%

11月8日(二)

0001 英国BRC同店零售销售(较上年同期) 10月 -- +0.3%

0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 10月 -- 负23

0645 瑞士消费者信心指数 第四季 -- 负17

0700 德国贸易收支(亿欧元) 9月 -- 顺差138

出口(较前月) -- +3.5%

进口(较前月) -- 持平

0745 法国贸易收支(亿欧元) 9月 -- 逆差50

出口(亿欧元) -- 423.87

进口(亿欧元) -- 374.20

0930 英国工业生产(较前月) 9月 -- +0.2%

(较上年同期) -- -1.0%

制造业产出(较前月) -- -0.3%

(较上年同期) -- +1.5%

11月9日(三)

0745 法国年内迄今预算(亿欧元) 9月 -- 赤字1,028

0930 英国贸易收支(亿英镑) 9月 -- 逆差77.7

对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) -- 逆差48.7(完)

--编译 梁睿雪;审校 徐文焰

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