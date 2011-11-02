《中国报摘》--其他报纸重要消息11月2日(I)

**上海证券报**

--为落实软件业扶持政策,软件产品税负减免细则将陆续推出,部分地方配套措施有望先行先试.其中,上海正研究对软件企业的营业税加以减免.

--三季度券商新发集合理财计划超过20只,新募资金接近170亿元.但受净值大跌影响,集合理财总规模不升反降.截止9月底,券商实际管理资产规模降至1,495亿元,较上季末下降近11亿元.

**人民日报**

--评论文章称,企业遭遇"贷款难"等诸多问题,根子在于企业的发展层次较低,议价能力较差;某种程度上就是市场无形之手在实行优胜劣汰;不能指望国家的宏观调控能解决单个企业的当下难题.

--中国第五个海港整车进口口岸--广西钦州保税港区整车进口口岸通过国家验收,11月1日正式对外开放,可为西南进口汽车经销商节省进口汽车运输的费用和时间.

**第一财经日报**

--全国林业碳汇交易试点启动,阿里巴巴、歌山建设等10家企业昨与华东林业产权所签约,认购14.8万吨林业碳汇指标.

**21世纪经济报导**

--继无锡尚德STP.N和中盛光电後,又一家光伏企业参与到内蒙古煤炭资源的争夺中.赛维LDKLDK.N在内蒙古投资100亿元的光伏项目于周二开工,一期项目产能3万吨,预计2013年建成投产.

--未来四年,希尔顿将在中国新开100家酒店,而且将在中国以外的希尔顿酒店中,将加深中国情节,因应中国持续升温的出境游.例如掌握中文的前台、客房里中国茶等为中国游客定制的服务将作为酒店的标配之一.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 林琦/李然; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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