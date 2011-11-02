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市场报道 | 2011年 11月 2日 星期三 08:50 BJT

〔日圆汇率〕日本央行将不会从市场吸收干预行动所投资金--消息人士

路透东京11月2日电---一位央行消息人士周三透露,日本央行将不会从市场中吸收周一出售日圆干预行动所投放的资金.

周一日本干预汇市阻升日圆,因之前日圆兑美元迭创纪录高位,可能令该国脆弱的经济复苏脱轨.

日本央行数据表明,周一干预行动可能总共动用了约7.7万亿(兆)日圆(987亿美元),远高于8月干预汇市时所创的纪录高位4.5万亿日圆.(完)

--编译 兰秀娟;审校 程琳

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