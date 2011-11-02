〔日圆汇率〕日本央行将不会从市场吸收干预行动所投资金--消息人士

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京11月2日电---一位央行消息人士周三透露,日本央行将不会从市场中吸收周一出售日圆干预行动所投放的资金.
周一日本干预汇市阻升日圆,因之前日圆兑美元迭创纪录高位,可能令该国脆弱的经济复苏脱轨.
日本央行数据表明,周一干预行动可能总共动用了约7.7万亿(兆)日圆(987亿美元),远高于8月干预汇市时所创的纪录高位4.5万亿日圆.(完)
--编译 兰秀娟;审校 程琳
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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