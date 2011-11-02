〔企业并购〕日本公私合资基金将收购Panasonic工厂,并入新LCD公司

路透11月2日电---据日本经济新闻报导,日本公私合资基金Innovation Network Corp of Japan将以大约200亿日圆(2.555亿美元)收购Panasonic(6752.T)的一座工厂,还将收购东芝(6502.T)、日立制作所(6501.T)及索尼(6758.T)的中小型液晶显示器(LCD)业务.

该基金早前宣布,将合并上述三家公司LCD业务,并整合进一家新公司.报导称,新公司料将在明年4月前建成,该基金将持股70%.

报导并称,尽管Panasonic这座位于日本千叶县的工厂打算生产更大型号的LCD电视面板,但该基金将其买下将有助于提高新公司产量,并节省资本投资成本.

报导称,新公司将投资约1,000亿日圆(12.8亿美元),将这家Panasonic电视机LCD面板厂改造成生产手机和平板电脑专用的中小尺寸LCD面板厂.

该报称,这家工厂将从2012年秋季开始生产智能手机和平板电脑LCD面板.

日经新闻并称,Panasonic已经决定收缩LCD业务,以提高电视机业务的赢利能力.其在兵库县还拥有另外一家新的电视机LCD生产厂.(完)