〔企业并购〕日本公私合资基金将收购Panasonic工厂,并入新LCD公司

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透11月2日电---据日本经济新闻报导,日本公私合资基金Innovation Network Corp of Japan将以大约200亿日圆(2.555亿美元)收购Panasonic(6752.T)的一座工厂,还将收购东芝(6502.T)、日立制作所(6501.T)及索尼(6758.T)的中小型液晶显示器(LCD)业务.
该基金早前宣布,将合并上述三家公司LCD业务,并整合进一家新公司.报导称,新公司料将在明年4月前建成,该基金将持股70%.
报导并称,尽管Panasonic这座位于日本千叶县的工厂打算生产更大型号的LCD电视面板,但该基金将其买下将有助于提高新公司产量,并节省资本投资成本.
报导称,新公司将投资约1,000亿日圆(12.8亿美元),将这家Panasonic电视机LCD面板厂改造成生产手机和平板电脑专用的中小尺寸LCD面板厂.
该报称,这家工厂将从2012年秋季开始生产智能手机和平板电脑LCD面板.
日经新闻并称,Panasonic已经决定收缩LCD业务,以提高电视机业务的赢利能力.其在兵库县还拥有另外一家新的电视机LCD生产厂.(完)
--编译 程琳;审校 张明钧
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。