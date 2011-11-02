〔中国经济〕四季度硬着陆概率小,货币政策料相对稳定--国家信息中心官员

路透上海11月2日电---中国国家信息中心经济预测部官员徐策周三在中国证券报撰文称,中国未来经济增速将进一步回落,但四季度经济出现"硬着陆"的概率不大,政策出现全面放松的概率较小,货币政策将保持一个相对稳定的姿态.

他指出,从三季度金融数据看,货币供给量和新增贷款增速分别创出新低,反映出经济活动减缓,市场利率上升;也意味着流动性总体偏紧,企业融资成本进一步上升.未来一个时期,经济增速与通胀水平还将继续双双回落,紧缩性货币政策不存在"加码"的需要.

在政策取向不变的条件下,全年广义货币供给增速应大幅低于16%.受准备金率连续提高、差别准备金率动态调整以及存款增速放缓的影响,加之准备金缴存基数扩大的影响继续,年内银行信贷投放能力难以明显提高,但基本可以实现7万亿元人民币的调控目标.

徐策指出,未来一个时期,货币政策一方面要防止前期紧缩性货币政策效果与外部环境不确定性相叠加,进而导致经济增速由主动放缓转向被动下滑;另一方面还要积极缓解中小企业资金紧张的问题,并为战略性新兴产业、农业以及民生领域投资提供必要的资金支持.

从具体操作工具看,预计未来公开市场操作仍将作为央行的主要调节工具.此外,尽管物价形势趋缓,但低利率环境仍将存在,其对经济结构调整和发展方式转变不利的局面亟待扭转;与此同时,货币监管部门需要加强对当前民间金融秩序的监管,加强对金融风险的防范.(完)