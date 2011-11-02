版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 2日 星期三 08:54 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--11月2日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

中国南天信息(000948.SZ)2亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承

盾安环境(002011.SZ)3亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),中信银行主承

阳谷祥光铜业5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),国开行主承

九州通(600998.SS)8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中信银行主承

巨化集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),招商银行主承

浙江恒逸集团8亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),中国银行及进出口行主承

晋城无烟煤矿业集团13亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),国开行主承

华润电力投资40亿元七年期中票簿记建档(主体评级AAA),中信证券及工商银行主承

==============================================================================

二、新债上市:

中国人民银行100亿元一年期央票1101084,参考收益率3.5840%

铁道部100亿元七年期固息债1180147,票面利率4.93%

铁道部100亿元20年期固息债1180148,票面利率5.33%

==============================================================================

三、缴款:

央行100亿元一年期央票1101084,发行价96.54元

TCL集团(000100.SZ)10亿元三年期中票1182298,票面利率7.01%

TCL集团10亿元五年期中票1182299,票面利率7.12%

太钢不 (000825.SZ)10亿元三年期中票1182300,票面利率5.51%

永辉超市(601933.SS)8亿元一年期短融

==============================================================================

四、还本付息:

中泰化学(002092.SZ)9亿元一年期短融1081367到期兑付,票面利率3.73%

山西晋城无烟煤矿业集团10亿元一年期贴现短融1081368到期兑付,参考收益率3.2311%

民生银行(600016.SS)(1988.HK)43.25亿元10年期固息次级债040801付息,票面利率5.10%

民生银行14.85亿元10年期浮息(一年定存基准)次级债040802付息,基本利差2.40%

国家开发银行150亿元两年期固息金融债100229付息,票面利率2.90%

辽宁能源投资集团6亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1080138付息,票面利率4.50%

重庆高速公路集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)中票1082193付息,票面利率4.78%

============================================================================

五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--中国中央电视台周二引述国务院总理温家宝表示,当前世界经济复苏步伐缓慢而艰难,中

美两国经贸关系机遇多于挑战,中方将坚定实施扩大内需的政策,致力于保护知识产权,鼓励中

资企业积极对美投资.[ID:nCN1190224]

--中国证券报引述银行业人士透露,10月21日至27日,四大国有银行新增信贷猛增600多亿元

人民币,信贷闸门突现松动迹象.业内人士预计,在货币政策微调的背景下,预计全年新增贷款

在7.5万亿元左右.

--国家信息中心经济预测部徐策撰文指出,四季度经济出现硬着陆的概率不大,未来政策出

现全面放松的概率较小,货币政策将保持一个相对稳定的状态,未来公开市场仍将作为央行的

主要调节工具

中国海关11月10日公布10月进出口贸易数据

国家统计局11月9日公布10月工业生产者出厂价格指数(PPI) (2011年9月6.5%)

10月居民消费价格指数(CPI) (2011年9月6.1%)

1-10月固定资产投资 (2011年1-9月24.9%)

10月社会消费品零售总额 (2011年9月17.7%)

10月工业增加值 (2011年9月13.8%)

11月18日发布10月房地产价格统计信息

11月27日发布1-10月规模以上工业企业利润 (2011年1-9月27%)

============================================================================(完)

--整理 冉莹/曾菱; 审校 李宏薇

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐