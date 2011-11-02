《中国债券市场每日交易备忘》--11月2日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国南天信息(000948.SZ)2亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承
盾安环境(002011.SZ)3亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),中信银行主承
阳谷祥光铜业5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),国开行主承
九州通(600998.SS)8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中信银行主承
巨化集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),招商银行主承
浙江恒逸集团8亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),中国银行及进出口行主承
晋城无烟煤矿业集团13亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),国开行主承
华润电力投资40亿元七年期中票簿记建档(主体评级AAA),中信证券及工商银行主承
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二、新债上市:
中国人民银行100亿元一年期央票1101084,参考收益率3.5840%
铁道部100亿元七年期固息债1180147,票面利率4.93%
铁道部100亿元20年期固息债1180148,票面利率5.33%
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三、缴款:
央行100亿元一年期央票1101084,发行价96.54元
TCL集团(000100.SZ)10亿元三年期中票1182298,票面利率7.01%
TCL集团10亿元五年期中票1182299,票面利率7.12%
太钢不 (000825.SZ)10亿元三年期中票1182300,票面利率5.51%
永辉超市(601933.SS)8亿元一年期短融
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四、还本付息:
中泰化学(002092.SZ)9亿元一年期短融1081367到期兑付,票面利率3.73%
山西晋城无烟煤矿业集团10亿元一年期贴现短融1081368到期兑付,参考收益率3.2311%
民生银行(600016.SS)(1988.HK)43.25亿元10年期固息次级债040801付息,票面利率5.10%
民生银行14.85亿元10年期浮息(一年定存基准)次级债040802付息,基本利差2.40%
国家开发银行150亿元两年期固息金融债100229付息,票面利率2.90%
辽宁能源投资集团6亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1080138付息,票面利率4.50%
重庆高速公路集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)中票1082193付息,票面利率4.78%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--中国中央电视台周二引述国务院总理温家宝表示,当前世界经济复苏步伐缓慢而艰难,中
美两国经贸关系机遇多于挑战,中方将坚定实施扩大内需的政策,致力于保护知识产权,鼓励中
资企业积极对美投资.[ID:nCN1190224]
--中国证券报引述银行业人士透露,10月21日至27日,四大国有银行新增信贷猛增600多亿元
人民币,信贷闸门突现松动迹象.业内人士预计,在货币政策微调的背景下,预计全年新增贷款
在7.5万亿元左右.
--国家信息中心经济预测部徐策撰文指出,四季度经济出现硬着陆的概率不大,未来政策出
现全面放松的概率较小,货币政策将保持一个相对稳定的状态,未来公开市场仍将作为央行的
主要调节工具
中国海关11月10日公布10月进出口贸易数据
国家统计局11月9日公布10月工业生产者出厂价格指数(PPI) (2011年9月6.5%)
10月居民消费价格指数(CPI) (2011年9月6.1%)
1-10月固定资产投资 (2011年1-9月24.9%)
10月社会消费品零售总额 (2011年9月17.7%)
10月工业增加值 (2011年9月13.8%)
11月18日发布10月房地产价格统计信息
11月27日发布1-10月规模以上工业企业利润 (2011年1-9月27%)
============================================================================(完)
--整理 冉莹/曾菱; 审校 李宏薇
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。