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亚洲 | 2011年 11月 2日 星期三 09:00 BJT

〔韩国汇市〕韩元大跌而公债上涨,因希腊疑虑重新浮现

路透首尔11月2日电---韩国韩元/美元KRW=周三早盘大幅下跌,因希腊呼吁就欧盟援助希腊的计划举行公投,令投资者逃离高风险资产,从而重创韩国股市.

0030GMT,韩元/美元KRW=KFTC报1,130.8韩元,较周二本地市场收盘水准1,114.0下挫逾1.5%.

韩国股市.KS11盘初大跌超过2%,银行和对汇率波动敏感的炼油商类股领跌.

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