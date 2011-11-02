〔韩国汇市〕韩元大跌而公债上涨,因希腊疑虑重新浮现

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔11月2日电---韩国韩元/美元KRW=周三早盘大幅下跌,因希腊呼吁就欧盟援助希腊的计划举行公投,令投资者逃离高风险资产,从而重创韩国股市.
0030GMT,韩元/美元KRW=KFTC报1,130.8韩元,较周二本地市场收盘水准1,114.0下挫逾1.5%.
韩国股市.KS11盘初大跌超过2%,银行和对汇率波动敏感的炼油商类股领跌.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。